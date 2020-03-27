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TFF'den Yusuf Günay'a 'geçmiş olsun' mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay için geçmiş olsun mesajı yayınladı.


TFF, koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi altına alınan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'a geçmiş olsun mesajı yayınladı. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Sayın Yusuf Günay'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Yusuf Günay'a acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Günay ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

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