TGDF'den NBŞ kotasının düşürülmesine ilişkin açıklama

TGDF, NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürülecek olmasına ilişkin bazı hususları belirten yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'ndan (TGDF) yapılan açıklamada Türkiye'de pancar şekeri üretim kotası 2 milyon 700 bin ton olduğu, nişasta bazlı şeker (NBŞ) sektörünün kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi durumunda pancar üreticilerine aktarılacak toplam miktarın sadece 67 bin 500 ton olacağı bildirildi. Açıklamada bu miktarın pancar üreticilerine beklenen katkıyı vermeyeceği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türk gıda ve içecek sanayi ihtiyaç duyduğu hem pancar şekerini hem de mısırdan üretilen nişasta bazlı şekeri tamamen yerli üretimden karşılamaktadır. Dolayısıyla bizim için hem pancar çiftçimiz hem de mısır çiftçimiz değerli ve kıymetlidir.

Ancak, NBŞ kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi durumunda şimdiye kadar altını çizdiğimiz birkaç hususu tekraren arz ederiz.

Türkiye pancar şekeri üretim kotası 2 milyon 700 bin ton'dur.

NBŞ sektörünün kotasının yüzde 2,5'e düşürülmesi durumunda pancar üreticilerine aktarılacak toplam miktar sadece 67 bin 500 ton olacaktır.

Bu miktar pancar fabrikalarımızı kurtarmayacak, pancar üreticimize beklenen katkıyı vermeyecektir.

Ama NBŞ üretimi yapan fabrikalarımızı durma noktasına getirecektir. Dolayısıyla yerli üretim yapılamadığı durumda tüm dengeler bozulacak, kullanıcı sektörlerin ihtiyacı olan hammadde temini için milyonlarca dolarlık ithalat yapılması gerekecektir. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.”