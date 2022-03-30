TGDF'ye katılımlar devam ediyor

Federasyona son katılan Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) oldu.

Türk gıda ve içecek sektörü, yıllardır sürdürdüğü net ihracatçı konumu ve vatandaşların temel bir gereksinimini sağlaması itibariyle, Türkiye için en önemli sektörler arasında yer alıyor. Verilen bilgiye göre, 2021 yılı itibariyle 465,9 milyar liralık ciro, 555 bine ulaşan istihdam, toplamda 53 binin üzerinde işletmenin bulunduğu gıda ve içecek sektörü Türkiye'ye 68,1 milyar liralık katma değer sağlıyor.

2003 yılında 10 gıda derneğinin bir araya gelmesi ile kurulan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ise bu önemli sektörün en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri konumunda. Sektörün çatı örgütü konumundaki TGDF'nin üyeleri, gıda ve içecek sektörlerinde üretim, istihdam ve ihracatın yüzde 95'lik bölümünü karşılıyor. Kuruluşundan bu yana geçen 20 yıla yakın sürede üye sayısı ve kapsadığı alt sektörler bakımından kapsamını ciddi şekilde genişleten, sektörün en büyük sivil toplum kuruluşu haline gelen ve kamu yararına aralıksız çalışmalar yürüten TGDF, Yumurta Üreticileri, Ürünleri ve Sanayicileri Derneği (YÜSAD) katılımı ile Federasyon çatısı altında 29 sektörel üye derneğe ulaştı.

Verilen bilgiye göre YÜSAD, Uluslararası Yumurta Komisyonu'nun (IEC) yapısından esinlenerek tüm paydaşları kapsayan, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, duyarlı ve iyi yönetişim ilkelerini benimseyen bir anlayışla, Türkiye yumurta endüstrisinin dünyadaki rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı amaç edinerek 2020 yılında Metin Akman Başkanlığında Ankara'da kuruldu.