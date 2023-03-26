TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi 2. Ayak müsabakaları tamamlandı

Ayak müsabakası, Belek'te bulunan Cornelia Golf Sahası'nda oynandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde bulunan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. Ayak müsabakası, Belek'te oynandı. Turnuvanın A kategorisi 2. ayağında Kemer Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Gloria Golf Kulübü, National BGK'dan oluşan 19 sporcu sahada yer aldı.

Oynanan final raundun sonunda erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan ve Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 219 (+5)'ar gross skorla birinciliği paylaşınca aralarında bir play-off maçı yapıldı. 18. çukurda oynanan play-off sonunda İbrahim Tarık Aslan, Gürdenli'yi geride bırakarak TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 2. Ayağını lider tamamdı. Regnum Golf Kulübü'nden Cem Başpınar ise toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlar A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp toplamda 216 (par) gross skorla birinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 225 (+9) gross skorla ikinci, National BGK'dan Petek Peker toplamda 227 (+11) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

TGF Türkiye Golf Turu A Kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları 7-9 Nisan tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.