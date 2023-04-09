TGF Türkiye Golf Turu, Silivri'de oynandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 3. Ayak ve B kategorisi 2. Ayak müsabakaları, TGF Silivri Golf Sahası'nda oynandı.

Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Moda Golf Kulübü ve National BGK'dan toplamda 36 sporcu sahaya çıktı. Oynanan final raundun sonunda erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 225 (+9) gross skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener toplamda 230 (+14) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 233 (+17) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde İstanbul Gençler Golf Akademisi'nden Zeynep Denizci toplamda 220 (+10) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 228 (+12) gross skorla ikinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 232 (+16) gross skorla üçüncü oldu. Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Semih Engez toplamda 254 (+38) gross skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Efe Sargın toplamda 266 (+50) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Teoman Levin Delzer toplamda 268 (+52) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe toplamda 252 (+36) gross skorla birinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Alya Su Çiğdem toplamda 267 (+51) gross skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Yıldız Mina Yıldırım toplamda 270 (+54) gross skorla üçüncü sırada turnuvayı tamamladı.