TGF Türkiye Golf Turu'nda 5. Ayak müsabakaları başladı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 5. ayağı, Bodrum'da başladı.

1 Nisan'da başlaması planlanan fakat olumsuz hava koşulları nedeniyle tamamlanamayarak iptal edilen turnuvanın, ilk iki raundu bugün oynandı. Bodrum Regnum Golf Country'de oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu 5. Ayak müsabakasının ilk iki raundunun sonunda erkeklerde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan ilk raundu 74 (+3), ikinci raundu 75 (+4) gross skorla, AGGSK'dan Taner Yamaç ilk raundu 77 (+6), ikinci raundu 72 (+1) gross skorla oynadı. Böylece toplamda 149'ar (+7) gross skor oynayan Tarık ve Taner ilk basamağı paylaştı. Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli ise ilk raundu 76 (+5), ikinci raundu 78 (+7) gross skor oynayarak toplamda 154 (+12) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay ilk raundu 79 (+8), ikinci raundu 76 (+5) gross skorla oynayarak toplamda 155 (+13) gross skorla birinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Sualp ilk raundu 76 (+5), ikinci raundu 80 (+9) gross skor oynayarak toplamda 156 (+14) gross skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Demir ilk raundu 77 (+6), ikinci raundu 80 (+9) gross skorla oynayarak toplamda 157 (+15) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.