TGF Türkiye Golf Turu'nun A ve B Kategori müsabakalarının finali Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2023 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu A kategorisi 6. Ayak ve B kategorisi 4. Ayak müsabakaları, Antalya Belek'te yer alan Gloria Golf Kulübü'nde başladı.
Turnuvanın A ve B kategorilerinde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Gloria Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü ve National BGK'dan toplamda 26 sporcu sahaya çıktı.
Gloria Old Sahası'nda oynanan ilk raundun sonunda erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli 73 (+1) gross skorla birinci, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 75 (+3) gross skorla ikinci, Bodrum Golf Kulübü'nden Arjin Yalçınkaya 77(+5) gross skorla üçüncü, kadınlar A kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Zeynep Süalp 72 (par) gross skorla birinci, Gloria Golf Kulübü'nden Sude Bay 75 (+3) gross skorla ikinci, National BGK'dan Ayşe Demir 78 (+6) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Berke Tunca 85 (+13) gross skorla birinci, Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam 85 (+13) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Nuh Acar 87 (+15) gross skorla üçüncü, kadınlar B kategorisinde Carya Golf Kulübü'nden Fatma Kuş 88 (+16) gross skorla birinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Yıldız Mina Yıldırım 94 (+22) gross skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Melisa Özden 94 (+22) gross skorla üçüncü durumda bulunuyor.
TGF Türkiye Golf Turu'nun final ayakları olan A kategorisi 6. Ayak ve B kategorisi 4. Ayak müsabakaları, 27 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak final raundunun ardından sona erecek. Dereceye giren sporcular, düzenlenecek ödül töreninde kupalarını alacaklar.