TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya 2. ayak müsabakaları tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya 2.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet takviminde yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya 2. ayak turnuvası, Belek'te yer alan National Golf Kulübü'nün Irmak / Tuna Golf Sahası'nda oynandı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya müsabakalarının 2. ayağında, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Zeynep Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü, National BGK., Carya Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü ve Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden 38 sporcu sahaya çıktı.
Oynanan müsabakaların final raundunun sonunda erkekler gross kategorisinde Bayram Bahri Kara toplamda 166 (+20) gross skorla birinci, Efehan Alp toplamda 170 (+24) gross skorla ikinci, Carya Golf Kulübü'nden Latif Çam toplamda 178 (+32) gross skorla üçüncü, Genç kızlar grossda Hatice Sarı toplamda 159 (+13) gross skorla birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş toplamda 175 (+29) gross skorla ikinci, Sümeyye Nur Güller toplamda 180 (+34) gross skorla üçüncü oldu.
Erkekler A kategorisinde Olympos Golf Kulübü sporcularından Muhammet Mollahüseyinoğlu toplamda 140 net skorla birinci, Berk İpeker toplamda 144 net skorla ikinci, Efehan Alp toplamda 146 net skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde Hatice Sarı toplamda 145 net skorla birinci, Regnum Golf Kulübü'nden Fatma Gül Kuş toplamda 150 net skorla ikinci, Zeynep Golf Kulübü'nden Bahriye Akıncı toplamda 154 net skorla üçüncü sırada yer aldı.
Erkekler B kategorisinde Olympos Golf Kulübü'nden Muhsin Aras Biçer toplamda 75 stableford skorla birinci, National BGK'dan Kadir Metin toplamda 66 stableford skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Gökbey Kızarmaz toplamda 63 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Olympos Golf Kulübü'nden Yelda Öztürk toplamda 80 stableford skorla birinci, National BGK'dan Ayşe Altıntaş toplamda 77 stableford skorla ikinci, Zeynep Golf Kulübü'nden Beril Meyra Ertan toplamda 75 stableford skorla üçüncü oldu.
Dereceye giren sporcular final raundunun ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldılar.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya müsabakalarının 3. ayağı, 25-26 Haziran tarihlerinde oynanacak.