TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 3. Ayak müsabakası tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 3.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 3. Ayak müsabakası tamamlandı.
Belek'te yer alan Cornelia Golf Sahası'nda oynanan Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya müsabakalarının 3. ayağında, Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK, Cornelia Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü'nden toplamda 30 sporcu yer aldı.
Oynanan turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Sueno Golf Kulübü'nden İsmail Kaan Uygun 25 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kaan Acar 23 stableford skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden Ali Asrın Çağlar 22 stableford skorla üçüncü, minik erkekler B kategorisinde Antalya Bahçeşehir Koleji SK'dan Yakup Arda Kök 23 stableford skorla birinci, Albatros Golf Kulübü'nden Cengiz Turna 21 stableford skorla ikinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Selim Yıldırım 21 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik kızlar A kategorisinde ise Olympos Golf Kulübü'nden Elif Nihal Boztaş 24 stableford skorla birinci, Albatros Golf Kulübü sporcularından Ela Naz Ataoğlu 17 stableford skorla ikinci, Ada Ercivan 15 stableford skorla üçüncü sırada TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 3. Ayak müsabakasını tamamladı.
Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı. TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 4. Ayak müsabakası, 26 Haziran Pazar günü oynanacak.