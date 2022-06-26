TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 4. ayak müsabakası tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 4.
Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 faaliyet programında yer alan TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 4. Ayak müsabakası tamamlandı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Minikler 4. Ayak müsabakası Antalya Belek'te yer alan Cornelia Golf Sahası'nda oynandı ve Olympos Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji SK., Cornelia Golf Kulübü, Olympos Golf Kulübü'nden toplamda 29 sporcu yer aldı.
Oynanan turnuvanın minik erkekler A kategorisinde Olympos Golf Kulübü'nden Deniz Kaya 22 stableford skorla birinci, Antalya Bahçeşehir Koleji'nden Alperen Sülek 22 stableford skorla ikinci, Sueno Golf Kulübü'nden Ali Asrın Çağlar 20 stableford skorla üçüncü, minik erkekler B kategorisinde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Selim Yıldırım 23 stableford skorla birinci, Olympos Golf Kulübü'nden Yusuf Yağız Kızarmaz 20 stableford skorla ikinci, Albatros Golf Kulübü'nden Kuzey Kara 20 stableford skorla üçüncü oldu.
Minik kızlar A kategorisinde ise Albatros Golf Kulübü sporcularından Ela Naz Ataoğlu 19 stableford skorla birinci, Ada Ercivan 17 stableford skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Elif Nihal Boztaş 15 stableford skorla üçüncü olarak TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 4. Ayak karşılaşmasını tamamladı.
Turnuvada dereceye giren sporcular, turnuvanın ardından düzenlenen ödül töreniyle madalyalarını aldı.
TGF Yerel Yıldızlar Turu Minikler Antalya 5. Ayak müsabakası, 30 Temmuz 2022'de oynanacak.