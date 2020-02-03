TGRT Belgesel Özbekistan'da

TGRT Belgesel Seyyah-ı Fakir ve İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri, turizmde alt yapı çalışmalarını hızlandıran ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri arasında en çok tarihi esere sahip olan evliyalar ülkesi Özbekistan'a gitti. Her bir metrekaresinde Türk-İslam medeniyetini yansıtan ata yurtta; sanat, ilim, edebiyat ve mimari eserleri ziyaret etti.

Turizmi canlandırmak ve ülkesini dış dünyaya açmak isteyen Özbekistan yönetimi, 04 Aralık 2016 tarihinde ülkede birçok reform başlatarak, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 7 ülkeye vizeyi kaldırmıştı. Özbekistan ile Türkiye arasındaki turizmin önündeki vize engelinin kalkmasıyla birlikte AtlasGlobal Havayolları da bu gelişmeyi destekleyerek, Buhara'ya ilk turistik charter uçuşunu gerçekleştirdi. İlk uçakla Özbekistan'a giden TGRT Belgesel ve İHA ekibi de ülkede özel çekimler gerçekleştirdi.

Türk-İslam medeniyetinin mayalandığı, ilim, sanat edebiyat, mimari ve dini alanda birçok âlim, sanatkâr ve arifin önemli eserler bıraktığı bu topraklarda ilk durak Buhara-i şerif, bir sonraki durak ise Semerkand oldu. Prodüktörlüğünü ve sunuculuğunu Raşit Ağzıkara'nın üstlendiği, 6 yılda 300 programla Türkiye'nin 4'te 3'ünü, dünyada ise Afganistan, Kazakistan, Abu Dabi, Dubai, Bulgaristan, Yunanistan, Bosna-Hersek, Makedonya, Arnavutluk, Sırbistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kenya, Uganda, Sudan, Tanzanya ve Zanzibar'ı ekranlara taşıyan TGRT Belgesel Seyyah-ı Fakir programı, bu sefer de ata yurt Özbekistan'da düzenlemiş olduğu gezilerle yüzyıllardır titizlikle korunan ve özenle restore edilen mescitleri, han, hamam ve medreseleri ziyaret ederek, tarihin kaydını tuttu.

Gezi ile ilgili notlarını aktaran TGRT Haber Genel Müdürü Sait Eken, Özbekistan'ın kendisini tanıtmak için çok büyük bir gayret içerisinde olduğunu ve bu gayrete destek olmak adına yapılan davete icabet ettiklerini ifade etti. Sait Eken, gezi ile ilgili görüşlerinde şu ifadelere yer verdi:

“TGRT Belgesel Seyyah-ı Fakir programı burada çok güzel çekimler yaptı. Daha önce buraya gelen arkadaşlarımızın ifadesinden bildiğimiz kadarıyla çekim yapmaya pek izin verilmiyordu. Ancak bugün gördüğümüz hadise tüm tarihi eserlerin ziyaretçilere açılmış olmasıdır. Ayrıca türbeler çok bakımlı ve temiz. Çok ciddi bir şeklide restore edilmiş. Tarihi eserleri için çok özen göstermişler.”

“Özbekistan bizim için ikinci bir Türkiye”

Özbekistan'ın mutlaka görülmesi, tarihi ve kültürünün yakından tanınması gerektiğini söyleyen Eken, Özbekistan'ın İslam dünyası için önemini şu ifadelerle aktardı:

“Altın silsiye dediğimiz büyüklerimizin 13 tanesi bu topraklarda. Ayrıca itikad da mezhep imamımız İmam Maturidi hazretlerinin ve Kuran-ı Kerim'den sonra en kıymetli hadis kitabı olan Sahih-i Buhari şerifin müellifi büyük hadis âlimi İmam-ı Buhari hazretlerinin ve Eshab-ı kiram efendilerimizden Kusem bin Abbas hazretlerinin kabirleri burada. Osmanlı ile birlikte ikinci bir Türk devletimiz olan Timur Devleti'nin imparatoru Timur Hanın' da kabri burada. Dolayısıyla Özbekistan bizim için adeta tarihiyle, evliyalarıyla, insanlarıyla ikinci bir Türkiye.

Gezimizde ilk olarak Buhara'yı ziyaret ettik. Burada 7 pir olarak bilinen silsiye-i aliyye büyüklerimiz bu şehirde. Onları ziyaret ettik, bereketlendik, istifade ettik. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Şu anda çok rahat bir şeklide gelinip, gezilecek imkânı sağlıyorlar. Havalimanında şehrin içerisindeki bütün gezintilere kadar her türlü misafirperverliği gösteriyorlar. Semerkand'a da bir gezi gerçekleştirdik. Şehir, hayal edebileceğimizin çok daha ötesindeymiş bunu gördük. Bu gezi de bizlere destek veren Atlasglobal'e de çok teşekkür ederiz.”

Turizm yatırımlarında devletten bedava arsa teşviki

Turizm alt yapı çalışmaları konusunda Özbekistan yetkililerinin kararlı olduğunu ifade eden Eken, “Yetkiliklerden aldığımız bilgilere göre; gerek yollar açısından gerekse turistlerin kalabileceği mekânlar açısından ciddi yatırımlar yapma planları var. Yatırım yapılması karşılığında bedava arsa verme teklifinde bile bulundular. Bunu iş adamlarımıza duyurmak istiyoruz. Büyük bir talep söz konusu. Bu talebin karşılanması için de her türlü imkânı sağlamaya hazırlar. Geçmişteki olaylara bakarak yatırımcılar buraya yatırım yapma konusunda endişeli. Ancak şu anki durum çok farklı. Özellikle de yeni seçilen Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bu konuda çok iddialı. Ülkelerini kalkındırmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar ”şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki kardeşlik duygularının çok ciddi bir şeklide yükselmiş durumda olduğunu da sözlerine ekleyen Eken, “İki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük gayret gösteren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da bu vesileyle teşekkür ederim” dedi.