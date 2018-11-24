TGRT EU'da 'Seç Seçebilirsen' adlı yarışma programı başlıyor

Yarışmacıların rakip değil ekip olduğu ‘'Seç Seçebilirsen'' isimli yarışma programı hafta sonları TGRT EU ekranlarda seyirci ile buluşacak. Aykut Pala'nın sunduğu ‘Seç Seçebilirsen' adlı yarışma programı izleyicileri ekrana kilitlemeye şimdiden aday.

TGRT EU ekranlarında 1 Aralık'tan itibaren Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00'da ekranlara gelecek olan bu keyifli yarışmada, birbirini tanımayan 2 yarışmacı bilgisayar ortamında yapılacak kura sonucu seçilip ekip olarak mücadele edecek. Yarışmacılar, 8 farklı kategoriden oluşan 8 soruya doğru cevabı vermek için kıyasıya bir mücadele içinde olacak. Yarışmada ilk 3 soruyu cevaplama süresi 30 saniye olup son beş soru için bu süre 1 dakikaya çıkacak. Yarışmacılar ilk üç soruluk barajı geçtiklerinde ise üç adet joker hakkı kazanacak. 8 soruyu da doğru cevaplayan ekipler toplamda 2 bin TL değerinde hediye çeki kazanmış olacak.

Bu keyifli yarışma programına katılmak için hemen www.dagimedia.com adresinden başvuru formu göndererek ya da Dagi Media'nın sosyal medya hesaplarını takip ederek gerekli başvuruları yapabilirsiniz.