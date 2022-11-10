TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek'e Azerbaycan medyasından ödül

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Karabağ zaferinin ikinci yıl dönümünde Azerbaycanlı ve Türk gazeteciler, “Azerbaycan ve Türk Gazetecilerinin Zafer Buluşması”nda Kadıköy'de bir araya geldi. Etkinlikte, Karabağ savaşında, Türk medyasının önemli rolüne dikkat çekildi. Ayrıca, 2 ülkenin medyasının ortak faaliyetleri ele alındı. TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek “Karabağ Zaferi” fahri ödülü aldı.

Karabağ zaferinin ikinci yıl dönümü sebebiyle Kadıköy Bostancı'da, Azerbaycanlı Sivil toplum kuruluşu olan, Islahatçı Gençler İçtimai Birliyi bir etkinlik düzenledi. “Azerbaycan ve Türk gazetecilerinin Zafer Buluşması” ismiyle düzenlenen etkinlikte, Karabağ savaşında, Türk medyasının önemli rolüne dikkat çekildi. Ayrıca, 2 ülke medyasının ortak faaliyetleri ele alındı. Programda, Azerbaycan ve Türkiye'den bir çok gazeteci bir araya geldi. Karabağ savaşını dünya kamuoyuna duyuran Türk gazetecilere ise “Karabağ Zaferi” fahri ödülü verildi. TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek de "Karabağ Zaferi" fahri ödülünü aldı. Program ödül töreninin ardından son buldu.

“TGRT Haber ailesi olarak çok teşekkür ediyorum”

Azerbaycan medyasından ödül alan TGRT Haber Yayın Planlama Şefi Gökhan Özbek, “2 yıl önce başlayan bu savaşta, Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olduk. Biz TGRT Haber ailesi olarak 7/24 yayınlarımızla her zaman destek verdik. 44 günde gelen zaferin mükafatını hem Türkiye olarak hem Azerbaycan olarak almış olduk. Sağ olsun, Azerbaycanlı meslektaşlarımız da TGRT Haber olarak yaptığımız yayınlardan dolayı bizi ödüllendirmek istedik, kendilerine TGRT Haber ailesi olarak çok teşekkür ediyorum.” dedi.