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Thiam'dan 1 gol 1 asist

Fenerbahçeli futbolcu Mame Thiam, Kayserispor karşısında 1 gol 1 asistlik performans göstererek takımda öne çıkan isimlerden birisi oldu.


Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 3-0 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam performansıyla dikkat çekti. Müsabakanın 20. dakikasında Pelkas'ın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Thiam yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 51. dakikada ise bir kez daha Pelkas'tan aldığı pasla sol tarafta topla buluşan Thiam, Samatta'yı ceza sahası içinde golle buluştururken, sarı-lacivertliler müsabakada 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Senegalli futbolcu, Kayserispor maçında 1 gol 1 asistle takıma katkı yaptı.

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