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Thodex'in finans sorumlusu adli kontrol şartıyla serbest

Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan şirketin finans sorumlusu Rana Azap, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kripto para borsası Thodex hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Thodex'in finans sorumlusu firari şüpheli Rana Azap, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilmişti.


Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Rana Azap, “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.



Mahkemeden adli kontrol kararı


Şüphelinin mahkemedeki sorgu işlemleri sona erdi. Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin oluştuğunu ancak suç vasfının ve delil durumunun şüpheli lehine değişme ihtimali olduğunu belirterek bu aşamada tutuklanmasına ilişkin talebin reddine karar verdi. Şüpheli Rana Azap, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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