THY 86 yaşında

Türkiye'nin en değerli markası ve dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu Türk Hava Yolları gökyüzündeki 86. yılını kutluyor. Ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933 yılında, toplam 28 koltuk kapasitesine sahip 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 336 uçaklık modern filosuyla her gün yüzbinlerce yolcuyu dünyanın dört bir yanına ulaştırıyor.

Operasyonlarına ilk olarak, “Devlet Hava Yolları İşletmesi” adıyla İstanbul Atatürk Havalimanı‘nda (eski adıyla Yeşilköy Havalimanı) başlayan Türk Hava Yolları 1943- 1945 yılları arasında filosuna kattığı yeni uçaklar ile bugünkü başarının temellerini attı. Yolcu kapasitesinin ve hedeflerin büyümesiyle birlikte, bayrak taşıyıcı ilk yurtdışı seferini 1947 yılında, Ankara - İstanbul - Atina hattında gerçekleştirdi. TC-ABA tescil kodlu DC-3 uçağı ile gerçekleştirilen uçuş toplamda 2 saat 40 dakika sürdü. Türk Hava Yolları ilk Atina seferinden 4 yıl sonra, 1951 yılında Lefkoşa, Beyrut ve Kahire ile uluslararası uçuş noktalarını genişletti.

Altmışlı yıllara gelindiğinde Türkiye pazarında kazandığı deneyim ile yurtdışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan bayrak taşıyıcı, henüz o yıllarda Avrupa'da adından söz ettirmeyi başardı. Jet motorlu uçakların gökyüzünde görülmeye başlaması ile birlikte Türk Hava Yolları'nın başarı yolculuğu da hız kazandı.

Kuruluşunun 50. yılında (1983), 30 uçaklık filosu ve 4 bin 37 koltuk kapasitesiyle 3 farklı kıtaya uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları bu önemli yılı 2,5 milyon yolcu ve 30 bin ton kargo taşıyarak tamamladı. Aynı dönemde, yolcularının seyahat deneyimine yüksek derecede önem veren şirket her ay milyonlarca yolcusuna sunduğu “SKYLIFE” dergisini ilk kez 1983 yılında “THY Magazin” adıyla yayınladı.

2000'li yılların ilk döneminde küresel havacılık sektöründe yaşanan duraklama ve gerilemenin aksine Türk Hava Yolları yeni yatırımlar, açılan hatlar ve genişleyen filosu ile önemli bir büyüme sürecine girdi. Bayrak taşıyıcı bu değişim sürecinde yalnızca yolcu taşıyan bir şirket olarak kalmadı ve uçak bakım onarımı, kargo taşımaları, yer hizmetleri, uçak içi koltuk ve mutfak üretimi, havacılık ve uçuş eğitimi alanlarında da diğer havayollarına hizmet sunan bir marka konumuna geldi.

Uçuş ağını 2019 yılı itibarıyla 124 ülke ve 309 destinasyona kadar genişleten, yılda 75 milyonun üzerinde yolcu taşıyan bayrak taşıyıcı, 6 Nisan tarihi itibarıyla yeni evi İstanbul Havalimanı'na taşınarak daha güçlü bir yükseliş için büyük bir başlangıç yaptı.

Dünyanın en genç uçak filolarından birine sahip olan ve operasyonlarını küresel havacılığın yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda sürdüren Türk Hava Yolları 86. yılında dünyanın en iyi havayolu şirketi olma yolculuğunu sürdürüyor.

“5 uçak ve 24 çalışan ile başlayan gurur yolculuğumuz 336 uçak ve 50 bin çalışan ile 124 ülkede devam ediyor”

Öte yandan Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THY'nin 86'ıncı yılı nedeniyle twitterdan bir mesaj yayınladı.

Mesajında “Tam 86 yıl önce; 5 uçak ve 24 çalışan ile bu topraklarda başlayan gurur yolculuğumuz bugün 336 uçak ve 50 bin çalışan ile 124 ülkede devam ediyor. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırmaktan onur duyuyoruz” ifadelerine yer veren Üstün, THY'nin yıl dönümüne özel bir de video paylaştı.