THY çalışanından köy okulları için tablet kampanyası

Yeniden yükselişe geçen korona virüs vaka sayıları nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın uzaktan eğitim platformu Eğitim Bilişim Ağı (EBA) daha da önem kazandı. Türk Hava Yolları'nın Ağrı ofisinde Satış Trafik Şefi olarak görev yapan Cafer Canşi köy okullarında eğitim gören, uzaktan eğitim alma imkanı olmayan öğrenciler için tablet ve internet bağışı kampanyası başlattı. Canşi, Köy Okulları Yardım Projesi isimli sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı kampanya ile bugüne kadar imkanları kısıtlı, hayalleri büyük 160 çocuğun yüzünü güldürdü.

Ağrı ve çevre ilerde, köy okullarındaki çocuklar için birçok önemli projeyi hayata geçiren Cafer Canşi çocukların kesintisiz eğitim alarak gelecekte hedefledikleri mesleğe emin adımlarla ilerleyebilmeleri için yardımseverlere önemli bir çağrıda bulundu, çağrıya kayıtsız kalmayan yardımseverlerin desteğiyle Ağrı'nın Esenköy İlkokulu'ndaki 25 çocuğa tablet hediye edildi. Köy Okulları Yardım Projesi kapsamında bugüne kadar 160 çocuk yeni tabletlerine kavuştu.

Tablet projesiyle ilgili yorum yapan Köy Okulları Yardım Projesi Koordinatörü Cafer Canşi, “Köy Okulları Yardım Projesini hayata geçirdiğimiz 2014 yılından bugüne kadar 100 binden fazla çocuğumuza yardım eli uzattık, onların eğitim ve yaşam standardını artırmak için çalışmalar yaptık. Bugün tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi köydeki çocuklarımızı genele göre daha çok zorluyor, uzaktan eğitime katılma imkanı olmayan çocuklarımız var. Bugün biz 25 öğrencimize bağışçılarımızın desteğiyle tablet bilgisayar desteği sunuyoruz. Bugüne kadar 160 öğrencimize bu imkanı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tablet projemiz devam ediyor, destek buldukça daha fazla sayıda çocuğumuzu uzaktan eğitim ile buluşturacağız. Yardımseverlerin tablet hediyelerini bekliyoruz” dedi.

“Öğretmen olup çoban çocuklara yardım edeceğim”

Tablet hediye edilen Esenköy Ortaokulu öğrencisi İslam Tekin, “Çok şaşırdım ve çok sevindim. Bundan sonra derslerimle daha iyi ilgilenerek büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim gibi çoban olan çocuklara yardım edecek Cafer ağabey gibi onlara destek olacağım” dedi. 8. Sınıf öğrencisi Fatoş Ekinci; “Korona virüs yüzünden okula gidemiyordum, tabletim olmadığı için de EBA'ya giremiyordum. Köy şartlarında imkan bulmak çok zor ancak şimdi tabletimiz var ve daha iyi şartlarda eğitim alabileceğiz. Çok mutluyum” dedi. Öğrenci Velisi Orhan Başkara ise “Cafer Bey ve tüm yardımseverlere teşekkür ederim çocuklarımız çok zor şartlar altında olduğu için uzaktan eğitim alamıyordu. Köy Okulları Yardım Projesi'nin hediye ettiği tabletler sayesinde derslerine çalışabilecekler. dedi.

Okul tamir ediyor, kışlık ihtiyaçları karşılıyorlar

Altı yıldır faaliyetlerine devam eden Köy Okulları Yardım Projesi ekibi tüm yardımlarını bağışçılarının desteğiyle gerçekleştiriyor. Nakdi yardım kabul etmeyen ekip bugüne kadar okulların, ailelerin ve çocukların birçok ihtiyacına yardım eli uzattı. Ekibin hayata geçirdiği çalışmaları arasında; Köy Köy Oyuncak, Tablet, Bisiklet, Bayramlık Kıyafet, Kütüphane ve Pizza tadım projeleri bulunuyor.