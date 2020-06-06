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THY, Eurocontrol bölgesinde zirvede

Türk Hava Yolları(THY), normalleşme adımları kapsamında tarifeli uçuşlarını başlatmasının akabinde Eurocontrol verilerine göre 359 uçuşla Eurocontrol bölgesindeki en yoğun işletmeci hava yolu şirketi oldu.


Bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Türk Hava Yolları, korona virüsle mücadelede normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'dan itibaren tarifeli iç hat uçuşlarını kademeli olarak başlatma kararı aldı. İç hat uçuşlarını devam ettiren THY, bu süreçte Eurocontrol bölgesindeki en yoğun işletmeci hava yolu şirketi oldu.


359 uçuşla en yoğun şirket oldu


Eurocontrol'ün resmi internet sitesinden ve sosyal medyadan yapılan paylaşımda, “İç hat yolcu operasyonlarını yeniden başlattıktan sonra Pazartesi ve dün uluslararası operasyonlarda Türk Hava Yolları, 359 uçuşla Eurocontrol bölgesindeki en yoğun işletmeciydi” ifadesi kullanıldı.

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