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THY Euroleague: A.Efes: 79 - Fenerbahçe Beko: 88

Turkish Airlines EuroLeague 5.

hafta maçında A.Efes, Fenerbahçe Beko ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler deplasmanda 88-79'luk skorla galip gelerek 5'te 5 yaptı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Sasa Pukl, Emilio Perez, Fernando Rocha


A.Efes: Elijah Bryant 12, Will Clyburn 8, Vasilije Micic 19, Amath M'baye 14, Ante Zizic 6, Doğuş Balbay 6, Erten Gazi 2, Egehan Arna, Buğrahan Tuncer, Tibor Pleiss 5, Achille Polonara 2, Bryant Dunston 5


Başantrenör: Ergin Ataman


Fenerbahçe Beko: Johnathan Motley 11, Scottie Wilbekin 25, Nigel Hayes-Davis 7, Dyshawn Pierre, Nick Calathes 4, Metecan Birsen, Carsen Edwards 10, Melih Mahmutoğlu, Tonye Jekiri 4, Marko Guduric 19, Devin Booker 8


Başantrenör: Dimitris Itoudis


1. Periyot: 27-26 (A.Efes lehine)


Devre: 44-49 (Fenerbahçe Beko lehine)


3. Periyot: 62-71 (Fenerbahçe Beko lehine)

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