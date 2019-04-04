THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 - EA7 Olimpia Milano: 95

THY Euroleague'in 30. ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 101-95'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Olimpia Milano play-off dışında kaldı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Miguel Angel Perez, Ilija Belosevic, Anne Panther

Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 14, Doğuş, Sertaç 7, Moerman 13, Buğrahan, Pleiss 14, Micic 18, Anderson 3, Dunston 6, Simon 14

Başantrenör: Ergin Ataman

EA7 Olimpia Milano: Mike James 17, Micov 14, Tarczewski 11, Nedovic 16, Kuzminskas 14, Nunnally 10, Brooks 7, Jerrells, Omic 6

Başantrenör: Simone Pianigiani

1. Periyot: 24-20 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 42-53 EA7 Olimpia Milano

3. Periyot: 74-69 (Anadolu Efes lehine)

5 faulle çıkan: