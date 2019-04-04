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THY Euroleague: Anadolu Efes: 101 - EA7 Olimpia Milano: 95

THY Euroleague’in 30.

THY Euroleague'in 30. ve son haftasında Anadolu Efes, sahasında karşılaştığı İtalyan ekibi EA7 Olimpia Milano'yu 101-95'lik skorla mağlup etti. Bu sonucun ardından Olimpia Milano play-off dışında kaldı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Miguel Angel Perez, Ilija Belosevic, Anne Panther


Anadolu Efes: Larkin 12, Beaubois 14, Doğuş, Sertaç 7, Moerman 13, Buğrahan, Pleiss 14, Micic 18, Anderson 3, Dunston 6, Simon 14


Başantrenör: Ergin Ataman


EA7 Olimpia Milano: Mike James 17, Micov 14, Tarczewski 11, Nedovic 16, Kuzminskas 14, Nunnally 10, Brooks 7, Jerrells, Omic 6


Başantrenör: Simone Pianigiani


1. Periyot: 24-20 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 42-53 EA7 Olimpia Milano


3. Periyot: 74-69 (Anadolu Efes lehine)


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