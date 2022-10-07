İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

THY Euroleague: Anadolu Efes: 72 - Kızılyıldız: 59

THY Euroleague’in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız’ı 72-59 mağlup etti.

THY Euroleague'in ilk haftasında Anadolu Efes sahasında, Kızılyıldız'ı 72-59 mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Benjamin Jimenez, Tomasz Trawicki, Arturas Sukys


Anadolu Efes: Micic 16, Beaubois 10, M'Baye 6, Bryant 4, Zizic 6, Clyburn 19, Pleiss 2, Polonara 5, Dunston 4, Buğrahan Tuncer, Egehan Arna


Başantrenör: Ergin Ataman


Kızılyıldız: Adams 9, Lazic 5, Mitrovic 3, Bentil 13, Lazarevic 6, Martin 8, Markovic, Ivanovic 9, Petrusev 6, Topic


Başantrenör: Sasa Obradovic


1. Periyot: 17-14 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 35-34 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 56-50 (Anadolu Efes lehine)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.