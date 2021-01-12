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THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - ALBA Berlin: 76

THY Euroleague’in 19.

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76'lık skorla mağlup etti.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Sasa Pukl, Carmelo Paternico, Elias Koromilas


Anadolu Efes: Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 11, Chris Singleton 7, Doğuş Balbay 2, Setaç Şanlı, Adrien Moerman 15, Vasilije Micic 15, James Anderson 10, Bryant Dunston 9


Başantrenör: Ergin Ataman


ALBA Berlin: Lo 11, Siva 5, Delow 3, Marisseck 3, Schneider 3, Nikic, Olinde 5, Fontecchio 7, Thiemann 8, Jayson Granger 17, Lammers 14


Başantrenör: Israel Gonzalez


1. Periyot: 18-18


Devre: 36-44 (ALBA Berlin lehine)


3. Periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)

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