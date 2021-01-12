THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - ALBA Berlin: 76

THY Euroleague’in 19.
THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes sahasında karşılaştığı Alman ekibi ALBA Berlin'i 84-76'lık skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Sasa Pukl, Carmelo Paternico, Elias Koromilas
Anadolu Efes: Shane Larkin 15, Rodrigue Beaubois 11, Chris Singleton 7, Doğuş Balbay 2, Setaç Şanlı, Adrien Moerman 15, Vasilije Micic 15, James Anderson 10, Bryant Dunston 9
Başantrenör: Ergin Ataman
ALBA Berlin: Lo 11, Siva 5, Delow 3, Marisseck 3, Schneider 3, Nikic, Olinde 5, Fontecchio 7, Thiemann 8, Jayson Granger 17, Lammers 14
Başantrenör: Israel Gonzalez
1. Periyot: 18-18
Devre: 36-44 (ALBA Berlin lehine)
3. Periyot: 62-53 (Anadolu Efes lehine)