THY Euroleague: Anadolu Efes: 84 - Fenerbahçe Beko: 79

THY Euroelague'in 28. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştığı Fenerbahçe'yi 84-79'luk skorla mağlup etti ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

THY Euroleague'in 28. haftasında Türk derbisinde Anadolu Efes evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertliler karşısında mücadelenin başından sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve parkeden 84-79'luk skorla galip ayrıldı. Bu maçın ardından üst üste ikinci maçını kazanan Efes ligdeki 14. galibiyetini elde ederken, art arda 3. yenilgisini yaşayan Fenerbahçe ise bu sezonki 13. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'te 24 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Fenerbahçe'de de Dyshawn Pierre 17 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Anadolu Efes ile Fenerbahçe arasında Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele kapalı gişe oynandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Saulius Racys

Anadolu Efes: Shane Larkin 10, Rodrigue Beaubois 20, Chris Singleton, Elijah Bryant 8, Adrien Moerman 6, Tibor Pleiss 6, Vasilije Micic 24, James Anderson 2, Bryant Dunston 8

Başantrenör: Ergin Ataman

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Şehmuz Hazer 13, İsmet Akpınar, Melih Mahmutoğlu, Markel Starks, Nando de Colo 13, Dyshawn Pierre 19, Danilo Barthel, Marko Guduric 11, Jehyve Floyd 2, Devin Booker 6, Achille Polonara 15

Başantrenör: Aleksandar Djordjevic

1. Periyot: 23-14 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 41-25 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 59-48 (Anadolu Efes lehine)