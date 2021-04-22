THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Matej Boltauzer, Mehdi Difallah, Saulius Racys

Anadolu Efes: Simon 7, Micicx 23, Larkinx 21, Moerman 9, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 11, Singleton 4, Anderson 2, Dunston 6, Pleiss 1, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer

Başantrenör: Ergin Ataman

Real Madrid: Taylor 2, Laprovittola 5, Thompkins 17, Garuba 9, Tyus 5, Causeur 2, Fernandez 11, Reyes 6, Vukcevic 7, Llull 4, Abalde, Carroll

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 22-13 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 44-32 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 65-45 (Anadolu Efes lehine)