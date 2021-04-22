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THY Euroleague: Anadolu Efes: 91 - Real Madrid: 68

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid’i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.

THY Euroleague play-off çeyrek final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanya temsilcisi Real Madrid'i 23 sayı farkla 91-68 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı.


Serinin 3. maçı 27 Nisan Salı günü oynanacak. Efes maçı kazanması halinde adını Final Four'a yazdıracak.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Matej Boltauzer, Mehdi Difallah, Saulius Racys


Anadolu Efes: Simon 7, Micicx 23, Larkinx 21, Moerman 9, Sertaç Şanlı 7, Beaubois 11, Singleton 4, Anderson 2, Dunston 6, Pleiss 1, Doğuş Balbay, Buğrahan Tuncer


Başantrenör: Ergin Ataman


Real Madrid: Taylor 2, Laprovittola 5, Thompkins 17, Garuba 9, Tyus 5, Causeur 2, Fernandez 11, Reyes 6, Vukcevic 7, Llull 4, Abalde, Carroll


Başantrenör: Pablo Laso


1. Periyot: 22-13 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 44-32 (Anadolu Efes lehine)


3. Periyot: 65-45 (Anadolu Efes lehine)

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