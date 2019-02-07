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THY Euroleague: Anadolu Efes: 93 - Gran Canaria: 74

Anadolu Efes, THY Euroleague’in 21.

Anadolu Efes, THY Euroleague'in 21. haftasında sahasında karşılaştığı İspanyol ekibi Gran Canaria'yı 93-74'lük skorla mağlup etti. Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı.


Mücadeleye hızlı başlayan Anadolu Efes, Simon ve Moerman'dan bulduğu basketlerle ilk iki dakikayı 8-0 ile geçti. Daha sonra hücumda toparlanan Gran Canaria, Tillie ve Strawberry'in sayılarıyla farkı azalttı (15-12). Efes; Larkin ve Pleiss'ın sayılarıyla son üç dakikaya 10 farkla (22-12) girdiği periyodu, 26-19 önde tamamladı.


İkinci periyoda Efes'i savunmada durdurarak başlayan İspanyol ekibi, hücumda da Eriksson ve Baez'in sayılarıyla 10-0'lık seri yaptı ve öne geçti (26-29). Daha sonra hızlı hücum ve dış atışlarda etkili olan Gran Canaria, farkı 6 sayı çıkardı (33-39). Son bölümde lacivert-beyazlılar, Larkin'in üç sayı çizgisinden üst üste attığı basketlerle skoru eşitlese de Hannah'ın son saniye üçlüğü ile devreye 46-43 geride girdi.


Üçüncü periyotta savunmada direncini attıran Anadolu Efes, hızlı hücumlarda Dunston ve Micic'in üst üste bulduğu basketlerle 7-0'lık seri yakaladı ve üstünlüğü ele geçirdi (53-50). Karşılıklı sayılarla geçen periyodun son anlarında Efes, Simon ve Donston sayılarıyla 69-60 önde tamamladı.


Son periyoda Moerman'ın 4, Larkin'in 2 sayı ile başlayan Anadolu Efes, farkı 15 sayıya çıkardı (75-60). Maçın geri kalanında rakibinin geri dönmesine izin vermeyen lacivert-beyazlılar parkeden 93-74'lük skorla galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skoreri lacivert-beyazlılarda 25 sayı ile oynayan Simon olurken, İspanyol ekibinde ise Hannah 16 sayı ile mücadele etti.


Bu maçla birlikte Efes 14. galibiyetini elde ederken, Canaria ise 16. mağlubiyetini aldı.



Salon: Sinan Erdem


Hakemler: Luigi Lamonica, Anne Panther, Jacub Zamojski


Anadolu Efes: Larkin 18, Beabouis, Doğuş 3, Metecan, Motum 2, Moerman 9, Batuhan, Pleiss 7, Micic 16, Anderson 2, Dunston 11, Simon 25


Başantrenör: Ergin Ataman


Gran Canaria: Oliver, Hannah 16, Eriksson 13, Vene 3, Balvin 8, Baez 6, Pasecniks 1, Pauli 5, Rabaseda, Strawberry 10, Fischer 4, Tillie 8


Başantrenör: Victor Garcia


1. Periyot: 26-19 (Anadolu Efes lehine)


Devre: 43-46 (Gran Canaria lehine)


3. Periyot: 69-60 (Anadolu Efes lehine)

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