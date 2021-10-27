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THY EuroLeague: Fenerbahçe: 74 - Barcelona: 76

THY EuroLeague 6.

hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele 76-74 Barcelona üstünlüğü ile sona erdi.



Salon: Ü. Spor ve Etkinlik


Hakemler: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek


Fenerbahçe Beko: Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Booker 8, Vesely 24, De Colo 4, Polonara 4, Şehmus Hazer 5, Ahmet Düverioğlu, Shayok 2, Metecan Birsen


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


Barcelona: Calathes 11, Kuric 5, Higgins 18, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Martinez, Jokubaitis


Başantrenör: Sarunas Jasikevicius


1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 29-35 (Barcelonalehine)


3. Periyot: 48-49 (Barcelonalehine)


5 faulle çıkan: Henry (Fenerbahçe)

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