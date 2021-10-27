THY EuroLeague: Fenerbahçe: 74 - Barcelona: 76

THY EuroLeague 6.
hafta maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadele 76-74 Barcelona üstünlüğü ile sona erdi.
Salon: Ü. Spor ve Etkinlik
Hakemler: Robert Lottermoser, Tomislav Hordov, Saso Petek
Fenerbahçe Beko: Henry 3, Pierre 7, Guduric 17, Booker 8, Vesely 24, De Colo 4, Polonara 4, Şehmus Hazer 5, Ahmet Düverioğlu, Shayok 2, Metecan Birsen
Başantrenör: Aleksandar Djordjevic
Barcelona: Calathes 11, Kuric 5, Higgins 18, Mirotic 8, Sertaç Şanlı, Davies 16, Smits 8, Hayes-Davis 6, Laprovittola 4, Martinez, Jokubaitis
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
1. Periyot: 20-15 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 29-35 (Barcelonalehine)
3. Periyot: 48-49 (Barcelonalehine)
5 faulle çıkan: Henry (Fenerbahçe)