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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 43 - Armani Milan: 68

THY Euroleague 9.

hafta maçında Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Armani Milan'a 68-43 mağlup oldu.



Salon: Ü. Spor ve Etkinlik


Hakemler: Sasa Pukl, Fernando Rocha, Jakub Zamojski


Fenerbahçe Beko: Henry 12, Guduric 3, Shayok, Vesely 9, Booker 2, De Colo 2, Pierre, Polonara 2, Şehmus Hazer 9, Ahmet Düverioğlu 4, Tarık Biberovic


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


AX Armani Exchange Milan: Hall 9, Shields 13, Datome 11, Melli 6, Hines 4, Rodriguez 3, Tarczewski 2, Ricci 5, Grant 6, Mitoglou 9, Biligha, Daniels


Başantrenör: Ettore Messina


1. Periyot: 3-22 (Armani Milan lehine)


Devre: 20-37 (Armani Milan lehine)


3. Periyot: 29-62 (Armani Milan lehine)

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