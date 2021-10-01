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THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 61 - Kızılyıldız: 57

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague’in ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız’ı 61-57 mağlup etti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ilk maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etti.



Salon: Ülke Spor ve Etkinlik


Hakemler: Fernando Rocha, Elias Koromilas, Joseph Bissang


Fenerbahçe Beko: Henry 4, Shayok 4, Pierre 13, Booker 8, Vesely 8, De Colo 7, Polonara 7, Melih Mahmutoğlu 6, İsmet Akpınar 2, Ahmet Düverioğlu 2


Başantrenör: Aleksandar Djordjevic


Kızılyıldız: Wolters 9, Kalinic 9, Mitrovic 4, Hollins 5, Simonovic, Kuzmic 8, Ivanovic 16, Lazarevic 6


Başantrenör: Sasa Obradovic


1. Periyot: 18-15 (Fenerbahçe lehine)


Devre: 28-26 (Fenerbahçe lehine)


3. Periyot: 45-37 (Fenerbahçe lehine)

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