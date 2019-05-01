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THY Euroleague Final-Four'da Türk derbisi: 'Fenerbahçe - Anadolu Efes'

THY Euroleague Final-Four Yarı Finali’nde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale çıkmak için mücadele edecek.

THY Euroleague Final-Four Yarı Finali'nde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale çıkmak için mücadele edecek.


THY Euroleague'de Play-Off serisinde Barcelona'yı 3-2 ile geçen Anadolu Efes, adını İspanya'da düzenlenecek Final-Four'a yazdırdı. Efes, Normal sezona Bayern Münih galibiyetle başlayan Efes, toplam 20 kez parkeden galip ayrılırken, 10 kez yenildi. Lacivert-beyazlılar bu sonuçla sezonu dördüncü sırada tamamladı ve Barcelona ile eşleşti. Seriye ev sahibi olarak başlayan Efes, ilk maçı 75-68 kazanırken, ikinci maçta ise 74-72 mağlup oldu. İspanya'ya taşınan serinin 3. karşılaşmasında müthiş bir oyun ortaya koyan ve rakibine 34 sayı fark atan Anadolu Efes, parkeden 102-64 galip ayrıldı. Serinin 4. müsabakasında ise rakibine 82-72 yenilen lacivert-beyazlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçta Barca'yı geçerek adını 17-19 Mayıs tarihleri arasında İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final-Four'a yazdırdı.


Final-Four'da ise ilk kez iki Türk takımı yer alacak ve Türk derbisi heyecanı yaşanacak. Normal sezonu lider tamamlayan ve Play-Off'ta da Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı 3-1 ile geçen Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

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