THY Euroleague: Kızılyıldız: 68 - Fenerbahçe Beko: 56

THY Euroleague 2.
hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.
Salon: Stark Arena
Hakemler: Luigi Lamonica, Piotr Pastusiak, Rain Peerandi
Kızılyıldız: James Gist 11, Derrick Brown 7, Lorenzo Brown 13, Branko Lazic 3, Billy Baron 3, Stratos Perperoglou 11, Dejan Davidovac 5, Filip Covic, Charles Jenkins, Michael Ojo 5, Ognjen Dobric 2
Başantrenör: Milan Tomic
Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 19, Nikola Kalinic 3, Jan Vesely 6, Derrick Williams, Kostas Sloukas
x 6, Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 6, Luigi Datome, Vladimir Stimac 1, Ahmet Düverioğlu 2
Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)
Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)
3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)