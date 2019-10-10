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THY Euroleague: Kızılyıldız: 68 - Fenerbahçe Beko: 56

THY Euroleague 2.

hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Kızılyıldız'a 68-56 mağlup oldu.



Salon: Stark Arena


Hakemler: Luigi Lamonica, Piotr Pastusiak, Rain Peerandi


Kızılyıldız: James Gist 11, Derrick Brown 7, Lorenzo Brown 13, Branko Lazic 3, Billy Baron 3, Stratos Perperoglou 11, Dejan Davidovac 5, Filip Covic, Charles Jenkins, Michael Ojo 5, Ognjen Dobric 2


Başantrenör: Milan Tomic


Fenerbahçe Beko: Nando De Colo 19, Nikola Kalinic 3, Jan Vesely 6, Derrick Williams, Kostas Sloukas


x 6, Ali Muhammed 13, Melih Mahmutoğlu 6, Luigi Datome, Vladimir Stimac 1, Ahmet Düverioğlu 2


Başantrenör: Zeljko Obradovic


1. Periyot: 15-16 (Fenerbahçe Beko lehine)


Devre: 35-30 (Kızılyıldız lehine)


3. Periyot: 51-43 (Kızılyıldız lehine)

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