THY Euroleague kupası 2. kez Türkiye'de

Anadolu Efes, 2017 yılında Fenerbahçe'nin ardından ikinci kez THY Euroleague kupasını Türkiye'ye getirdi.

THY Euroleague Final-Four finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı mağlup eden Anadolu Efes, kupayı ilk kez müzesine götürdü. Kupa tarihinde ikinci kez bir Türk takımı kazanmış oldu. Daha önce 2017 yılında İstanbul'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynan Final-Four'da Fenerbahçe de kupayı kazanan ekip olmuştu.