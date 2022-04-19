THY Euroleague: Olimpia Milano: 48 - Anadolu Efes: 64

THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano’yu 64-48’lik skorla mağlup etti.
THY Euroleague Play-off ilk maçında Anadolu Efes, deplasmanda karşı karşıya geldiği Olimpia Milano'yu 64-48'lik skorla mağlup etti.
Salon: Mediolanum Forum
Hakemler: Robert Lottermoser, Carlos Juan Garcia, Damir Javor
Olimpia Milano: Melli 10, Grant, Rodriguez 2, Tarczewski, Ricci, Hall 8, Delaney 1, Daniels 8, Shields 8, Alviti, Hines 2, Bentil 9
Başantrenör: Ettore Messina
Anadolu Efes: Larkin 16, Beaubois 1, Singleton 7, Bryant 3, Moerman 3, Pleiss 5, Micic 16, Anderson 4, Dunston 9, Simon
Başantrenör: Ergin Ataman
1. periyot: 16-11 (Olimpia Milano lehine)
Devre: 29-26 (Anadolu Efes lehine)
3. periyot: 46-34 (Anadolu Efes lehine)