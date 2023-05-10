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THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos’a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos'a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.



Salon: Barış ve Dostluk


Hakemler: Juan Carlos Garcia, Tomislav Hordov, Milan Nedovic


Olimpiakos: Kostas Sloukas 22, Sasha Vezenkov 17, Kostas Papaniokolaou 14, Shaquıelle McKissic 11, Moustapha Fall 8, Thomas Walkup 4, Isiah Canaan 2, Giannoulis Larentzakis 2, Alec Peters 2, Tarık Black 2


Başantrenör: Christos Pappas


Fenerbahçe Beko: Marco Guduric 26, Johnathan Motley 14, Carsen Edwards 10, Thyler Dorsey 9, Nigel Hayes-Davis 5, Tonye Jekiri 4, Nick Calathes 4


Başantrenör: Dimitrios Itoudis


1. Periyot: 20-15 (Olimpiakos lehine)


Devre: 44-33 (Olimpiakos lehine)


3. Periyot: 65-52 (Olimpiakos lehine)

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