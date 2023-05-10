THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos’a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.
Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Play-off Turu beşinci maçında Yunan ekibi Olimpiakos'a deplasmanda 84-72, seride ise 3-2 mağlup olarak Final-Four biletini kaçırdı.
Salon: Barış ve Dostluk
Hakemler: Juan Carlos Garcia, Tomislav Hordov, Milan Nedovic
Olimpiakos: Kostas Sloukas 22, Sasha Vezenkov 17, Kostas Papaniokolaou 14, Shaquıelle McKissic 11, Moustapha Fall 8, Thomas Walkup 4, Isiah Canaan 2, Giannoulis Larentzakis 2, Alec Peters 2, Tarık Black 2
Başantrenör: Christos Pappas
Fenerbahçe Beko: Marco Guduric 26, Johnathan Motley 14, Carsen Edwards 10, Thyler Dorsey 9, Nigel Hayes-Davis 5, Tonye Jekiri 4, Nick Calathes 4
Başantrenör: Dimitrios Itoudis
1. Periyot: 20-15 (Olimpiakos lehine)
Devre: 44-33 (Olimpiakos lehine)
3. Periyot: 65-52 (Olimpiakos lehine)