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THY Euroleague Play-Off 5. maçın MVP'si Shane Larkin seçildi

THY Euroleague Play-Off serisi 5.

maçlarının MVP'si (En değerli oyuncusu) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.


THY Euroleague'de Play-Off'lar sona ererken, 5. maçların MVP'si de belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol ekibi Barcelona'yı 80-71 mağlup ettiği ve seriyi 3-2'ye getirerek Final-Four'a kaldığı müsabakada galibiyetin mimarlarından olan ABD'li basketbolcu Shane Larkin en değerli oyuncu ödülünün sahibi oldu. Karşılaşmada 32 dakika süre alan Larkin 18 sayı, 7 asist ve 1 ribaund ile oynadı. 26 yaşındaki basketbolcu bu performansı ile 19 verimlilik puanı aldı.


Shane Larkin daha önce de play-off 3. maçları MVP'si olmuştu.

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