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THY Euroleague Play-Off serisinde ilk iki maçlar sona erdi

THY Euroleague Play-Off serisinde ilk iki maçlar sonunda saha avantajı elinde olan Fenerbahçe ve Anadolu Efes, rakiplerini 1 kez yenip, 1 kez de mağlup oldu.

İki takım da 3. ve 4. müsabakaları deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague Play-Off serisinde ilk iki maçlar sona ererken, 3 takım saha avantajını kaybederken, 1 takım da deplasmana 2-0 ile gidecek. Normal sezon sıralamasından dolayı saha avantajı elinde bulunduran Türk takımları oynadıkları 2 karşılaşmadan 1'er galibiyet çıkardı.


Lig lideri Fenerbahçe, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücadele ettiği Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ı ilk maçta 76-43 yenerken, ikinci maçta ise 82-80 mağlup oldu. Anadolu Efes de ilk müsabakada Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 75-68 yenerken, ikinci karşılaşmada ise 74-72'lik skorla yenildi.


Bu turda en karlı ekip Real Madrid oldu. Madrid, İspanya'da karşı karşıya geldiği Yunan ekibi Panathinaikos'u iki maçta mağlup etmeyi başardı ve saha avantajını iyi kullandı.


3 galibiyete ulaşan ekipler İspanya'nın Vitoria Gasteiz şehrinde düzenlenecek Final Four'a adını yazdıracak. Play-Off heyecanı 23 Nisan Salı günü oynanacak maçlarla devam edecek.


THY Euroleague'de ilk maçlar sonunda play-offlardaki son durum şöyle:



Fenerbahçe Beko: 1 - Zalgiris Kanuas: 1


CSKA Moskova: 1 - Saski Baskonai: 1


Anadolu Efes: 1 - Barcelona Lassa: 1


Real Madrid: 2 - Panathinaikos: 0

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