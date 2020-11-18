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THY Euroleague'de 10. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 10.

THY Euroleague'in 10. haftası yarın oynanacak 3 karşılaşma ile başlayacak.


THY Euroleague'de 10. haftasında heyecan yarın ve 20 Kasım Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Anadolu Efes, Rusya'da Khimki Moskova ile karşılaşacak. Fenerbahçe Beko ise cuma günü İspanya'da Real Madrid ile mücadele edecek. Asvel-Olympiakos maçı ise Yunan ekibindeki korona virüs vakalarından dolayı ertelendi.


THY Euroleague'de haftanın TSİ ile programı şöyle:



Yarın


20.00 Khimki Moskova - Anadolu Efes


22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova


22.30 Baskonia Vitoria Gasteiz - Panathinaikos



20 Kasım Cuma


22.00 ALBA Berlin - Zenit Saint Petersburg


22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas


23.00 FC Barcelona - Kızılyıldız


23.00 Real Madrid - Fenerbahçe


23.00 Valencia Basket - Maccabi Tel Aviv


Asvel Lyon-Villeurbanne - Olympiakos: Ertelendi

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