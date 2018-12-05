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THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 11.

THY Euroleague'in 11. haftasında Türk takımlarından Darüşşafaka ile Anadolu Efes evinde, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.


THY Euroleague'de 11. hafta heyecanı yarın ve 7 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu hafta ligde mücadele eden Türk takımlarından 2'si evinde 1'i de deplasmanda mücadele edecek. Darüşşafaka, yarın İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv ile evinde karşılaşacak. 7 Aralık'ta ise Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid ile oynarken, Fenerbahçe ise Yunanistan deplasmanında Panathinaikos'a konuk olacak.


THY Euroleague'de 11. haftanın programı şöyle:



Yarın


21.00 Buducnost Podgorica - FC Barcelona Lassa


21.00 Darüşşafaka Tekfen - Maccabi FOX Tel Aviv


21.00 Zalgiris Kaunas - Olympiakos


22.30 Bayern Münih - BC Khimki Moskova


22.45 EA7 Olimpia Milano - Gran Canaria



7 Aralık Cuma


20.30 Anadolu Efes - Real Madrid


22.30 Panathinaikos - Fenerbahçe


22.30 Saski Baskonia SAD - CSKA Moskova

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