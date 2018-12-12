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THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 12.

THY Euroleague'de 12. haftasında Anadolu Efes ile Darüşşafaka Yunanistan deplasmanında galibiyet arayacak. Fenerbahçe ise evinde oynayacak.


THY Euroleague'de 12. hafta heyecanı yarın ve 14 Aralık Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılışında Anadolu Efes, Yunanistan deplasmanına Olympiakos ile karşılaşacak. Fenerbahçe evinde İtalyan temsilcisi EA7 Olimpia Milano ile mücadele edecekken, Darüşşafaka da Yunan ekibi Panathinaikos'a konuk olacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria ile Buducnost Podgorica karşılaşacak.


THY Euroleague'de 12. hafta programı şöyle:



Yarın


19.45 Olympiakos - Anadolu Efes


20.00 CSKA Moskova - BC Khimki Moskova


21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - Saski Baskonia SAD


23.00 Real Madrid - FC Barcelona Lassa



14 Aralık Cuma


22.30 Bayern Münih - Zalgiris Kaunas


22.30 Panathinaikos - Darüşşafaka Tekfen


23.00 Gran Canaria - Buducnost Podgorica

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