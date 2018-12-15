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THY Euroleague'de 12. haftanın MVP'si Derrick Williams

THY Euroleague’de 12.

THY Euroleague'de 12. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Bayern Münih'in ABD'li basketbolcusu Derrick Williams seçildi.


THY Euroleague'de 12. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Bayern Münih'in evinde Zalgiris Kaunas'ı 88-84'lük skorla mağlup ettiği maçta Münih ekibine galibiyeti getiren ABD'li oyuncu Derrick Williams haftanın MVP'si oldu. Williams mücadeleyi 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile tamamladı. 27 yaşındaki basketbolcu bu performans ile 35 verimlilik puanı aldı.

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