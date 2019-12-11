İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 13.

THY Euroleague'de 13. hafta yarın oynanacak Khimki Moskova-ALBA Berlin karşılaşması ile başlayacak.


THY Euroleague'de 13. hafta heyecanı yarın ve 13 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Khimki Moskova ile ALBA Berlin karşılaşacak. Bu hafta Türk derbisi de yaşanacak. Fenerbahçe Beko sahasında lider Anadolu Efes ile mücadele edecek. 13. hafta cuma günü oynanacak FC Barcelona - Panathinaikos müsabakası ile sona erecek.


THY Euroleague'de haftanın programı ise şöyle:



Yarın


20.00 Khimki Moskova - ALBA Berlin


20.45 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes


21.00 Kızılyıldız - Baskonia Vitoria-Gasteiz


22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - CSKA Moskova


23.00 Real Madrid - Olympiakos



13 Aralık Cuma


21.00 Zalgiris Kaunas - Valencia Basket


22.30 Bayern Münih - Zenit Saint Petersburg


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - AX Armani Exchange Milan


23.00 FC Barcelona - Panathinaikos

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.