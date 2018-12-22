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THY Euroleague'de 14. haftanın MVP'si Vassilis Spanoulis

THY Euroleague’de 14.

THY Euroleague'de 14. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Yunan basketbolcusu Vassilis Spanoulis seçildi.


THY Euroleague'de 14. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olympiakos'un evinde Herbalife Gran Canaria'yı 98-77'lik skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren yıldız basketbolcu Vassilis Spanoulis haftanın MVP'si oldu. Spanoulis 21 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.


36 yaşındaki basketbolcu, bu performans ile 31 verimlilik puanı aldı. Kariyerinde 3 kez Final-Four'da MVP olan yıldız oyuncu, 8. kez normal sezonda haftanın MVP'si seçildi.


Ligin 13. haftasında da Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov 36 verimlilik puanı ile haftanın MVP'si olmuştu.

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