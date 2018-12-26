THY Euroleague’de 15.
THY Euroleague'de 15. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka sahasında, Anadolu Efes ise deplasmanda mücadele edecek.
THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 28 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2'si içeride, 1'i dışarıda oynayacak. Darüşşafaka Tekfen, Yunan ekibi Olympiakos'u, Fenerbahçe'de İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Barcelona ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria - Zalgiris Kaunas oynayacak.
THY Euroleague'de 15. haftasında oynanacak maçların TSİ programı şöyle:
Yarın
20.00 BC Khimki Moskova - Saski Baskonia SAD
20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos
22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - EA7 Olimpia Milano
23.00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes
28 Aralık Cuma
20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid
22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova
22.30 Bayern Münih - Buducnost Podgorica
23.00 Gran Canaria - Zalgiris Kaunas