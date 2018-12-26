THY Euroleague'de 15. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka sahasında, Anadolu Efes ise deplasmanda mücadele edecek.

THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 28 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında BC Khimki Moskova, Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Bu hafta Türk takımlarından 2'si içeride, 1'i dışarıda oynayacak. Darüşşafaka Tekfen, Yunan ekibi Olympiakos'u, Fenerbahçe'de İspanyol temsilcisi Real Madrid'i konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Barcelona ile karşılaşacak. Haftanın kapanış maçında ise Gran Canaria - Zalgiris Kaunas oynayacak.

THY Euroleague'de 15. haftasında oynanacak maçların TSİ programı şöyle:

Yarın

20.00 BC Khimki Moskova - Saski Baskonia SAD

20.15 Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv - EA7 Olimpia Milano

23.00 FC Barcelona Lassa - Anadolu Efes

28 Aralık Cuma

20.30 Fenerbahçe Beko - Real Madrid

22.00 Panathinaikos - CSKA Moskova

22.30 Bayern Münih - Buducnost Podgorica

23.00 Gran Canaria - Zalgiris Kaunas