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THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 15.

THY Euroleague'de 15. hafta yarın oynanacak Fenerbahçe-Partizan maçı ile başlayacak.


Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. A. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.


Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet ve averajla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri aynı galibiyette olan Barcelona ile Monaco takip ediyor. A. Efes de 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var.


Euroleague'de 15. haftanın programı şöyle:


Yarın


20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan


22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv


22.00 Olympiakos - Kızılyıldız


22.30 Baskonia - Virtus Bologna


23.00 Real Madrid - Asvel



23 Aralık Cuma


20.30 A. Efes - Panathinaikos


21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih


22.30 Olimpia Milano - Monaco


22.30 Valencia Basket - Barcelona

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