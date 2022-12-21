THY Euroleague'de 15. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 15. hafta yarın oynanacak Fenerbahçe-Partizan maçı ile başlayacak.

Euroleague'de 15. hafta heyecanı yarın ve 23 Aralık Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış mücadelesinde Fenerbahçe, evinde Sırp ekibi Partizan ile karşılaşacak. A. Efes ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunan temsilcisi Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

Ligde geride kalan 14 haftada Fenerbahçe 10 galibiyet ve averajla lider konumda bulunurken, sarı-lacivertlileri aynı galibiyette olan Barcelona ile Monaco takip ediyor. A. Efes de 7 galibiyetle 7. sırada yer alıyor. Ligin son sırasında ise 3 galibiyeti olan ALBA Berlin var.

Euroleague'de 15. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.45 Fenerbahçe Beko - Partizan

22.00 ALBA Berlin - Maccabi Tel Aviv

22.00 Olympiakos - Kızılyıldız

22.30 Baskonia - Virtus Bologna

23.00 Real Madrid - Asvel

23 Aralık Cuma

20.30 A. Efes - Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas - Bayern Münih

22.30 Olimpia Milano - Monaco

22.30 Valencia Basket - Barcelona