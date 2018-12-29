THY Euroleague'de 15. haftanın MVP'si Johnny O'Bryant

THY Euroleague'de 15. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Maccabi FOX Tel Aviv'in ABD'li basketbolcusu Johnny O'Bryant seçildi.

THY Euroleague'de 15. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Maccabi FOX Tel Aviv'in evinde EA7 Olimpia Milano'yu 94-92 mağlup ettiği maçta İsrail ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren başarılı basketbolcu Johnny O'Bryant haftanın MVP'si oldu. O'Bryant 32 sayı, 5 ribaund, 3 asist, 3 top çalma ve 1 blok ile ile mücadeleyi tamamladı.

25 yaşındaki oyuncu bu performans ile 44 verimlilik puanı aldı.