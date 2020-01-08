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THY Euroleague'de 18. hafta heyecanı

THY Euroleague’in 18.

THY Euroleague'in 18. haftası ALBA Berlin-Maccabi FOX Tel Aviv arasında Almanya'da oynanacak müsabaka ile başlayacak.


THY Euroleague'de ikinci devre heyecanı yarın ve 10 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 18. haftanın açılış mücadelesinde ALBA Berlin, Maccabi FOX Tel Aviv'i ağırlayacak. Bu hafta temsilcilerimiz İspanya deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Baskonia Vitoria-Gasteiz ile Anadolu Efes ise Barcelona ile karşılaşacak.


THY Euroleague'de 18. haftanın TSİ programı şöyle:



Yarın


22.00 ALBA Berlin - Maccabi FOX Tel Aviv


22.45 EA7 Olimpia Milano - Panathinaikos


23.00 Real Madrid - Zalgiris Kaunas


23.00 Baskonia Vitoria-Gasteiz - Fenerbahçe Beko



10 Ocak Cuma


20.00 Khimki Moskova - Zenit Saint Petersburg


22.30 Bayern Münih - CSKA Moskova


22.45 Asvel Lyon-Villeurbanne - Kızılyıldız


23.00 FC Barcelona - Anadolu Efes


23.00 Valencia Basket - Olympiakos

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