THY Euroleague'de 19. haftasında Fenerbahçe İspanya deplasmanında Gran Canaria ile oynayacak. Bu hafta Avrupa'daki Türk derbisinde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında Gran Canaria ile mücadele edecek. Bu hafta Türk derbisine de sahne olacak ve cuma günü Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Saski Baskonia SAD ile EA7 Olimpia Milano oynayacak.

THY Euroleague'de 19. hafta programı TSİ şöyle:

Yarın

20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih

22.00 Olympiakos - BC Khimki Moskova

22.05 İsrail Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa

23.00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko

18 Ocak Cuma

20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen

21.00 Buducnost Podgorica - Real Madrid

21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos

23.00 Saski Baskonia SAD - EA7 Olimpia Milano