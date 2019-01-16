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THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 19.

THY Euroleague'de 19. haftasında Fenerbahçe İspanya deplasmanında Gran Canaria ile oynayacak. Bu hafta Avrupa'daki Türk derbisinde ise Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak.


THY Euroleague'de 19. hafta heyecanı yarın ve 18 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında CSKA Moskova, evinde Bayern Münih ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise İspanya deplasmanında Gran Canaria ile mücadele edecek. Bu hafta Türk derbisine de sahne olacak ve cuma günü Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı ağırlayacak. Haftanın kapanışında ise Saski Baskonia SAD ile EA7 Olimpia Milano oynayacak.


THY Euroleague'de 19. hafta programı TSİ şöyle:



Yarın


20.00 CSKA Moskova - Bayern Münih


22.00 Olympiakos - BC Khimki Moskova


22.05 İsrail Maccabi FOX Tel Aviv - FC Barcelona Lassa


23.00 Gran Canaria - Fenerbahçe Beko



18 Ocak Cuma


20.30 Anadolu Efes - Darüşşafaka Tekfen


21.00 Buducnost Podgorica - Real Madrid


21.00 Zalgiris Kaunas - Panathinaikos


23.00 Saski Baskonia SAD - EA7 Olimpia Milano

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