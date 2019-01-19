İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 19. haftanın MVP'si Will Clyburn

THY Euroleague’de 19.

THY Euroleague'de 19. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) CSKA Moskova'nın Amerikalı basketbolcusu Will Clyburn seçildi.


THY Euroleague'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. CSKA Moskava'nın evinde Bayern Münih'i 77-70'lik skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Will Clyburn haftanın MVP'si seçildi. Clyburn müsabakada 20 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle oynadı. 1990 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 27 verimlilik puanı aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.