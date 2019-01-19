THY Euroleague'de 19. haftanın MVP'si Will Clyburn

THY Euroleague'de 19. haftanın 'En değerli oyuncusu' (MVP) CSKA Moskova'nın Amerikalı basketbolcusu Will Clyburn seçildi.

THY Euroleague'de 19. hafta heyecanının sona ermesinin ardından haftanın en değerlisi de belli oldu. CSKA Moskava'nın evinde Bayern Münih'i 77-70'lik skorla mağlup ettiği mücadelede gösterdiği performansla galibiyetin mimarlarından olan Will Clyburn haftanın MVP'si seçildi. Clyburn müsabakada 20 sayı, 8 ribaund, 2 top çalma ve 1 asistle oynadı. 1990 doğumlu basketbolcu, bu performansıyla 27 verimlilik puanı aldı.