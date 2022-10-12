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THY Euroleague'de 2. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 2.

THY Euroleague'de 2. hafta yarın oynanacak 4 karşılaşma ile başlayacak.


Euroleague'in 2. haftasında heyecan yarın ve 14 Ekim Cuma oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Efes deplasmanda Fransız takımı Monaco ile mücadele edecekken, Kızılyıldız da Panathinaikos'u ağırlayacak. Bu hafta Fenerbahçe de evinde İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Hafta Valencia Basket ile ASVEL arasında oynanacak müsabaka ile sona erecek.


Euroleague'de 2. haftasının programı şöyle:


Yarın


20.00 Kızılyıldız - Panathinaikos


20.00 AS Monaco - Efes


21.30 Virtus Bologna - Bayern Münih


21.30 Barcelona - Real Madrid



14 Ekim Cuma


21.00 Olympiakos - Zalgiris Kaunas


21.00 Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv


21.30 Baskonia - Partizan


21.30 Olimpia Milano - ALBA Berlin


21.45 Valencia Basket - ASVEL

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