İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı

THY Euroleague’de 20.

THY Euroleague'de 20. haftasında Fenerbahçe ile Darüşşafaka evinde, Anadolu Efes ise deplasmanda mücadele edecek.


THY Euroleague'de 20. hafta heyecanı yarın ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe yarın Yunan ekibi Olympiakos'u konuk edecek. Anadolu Efes, İspanya deplasmanında Real Madrid ile oynayacakken, Darüşşafaka da bir başka İspanyol takımı Saski Baskonia'yı ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise FC Barcelona Lassa ile CSKA Moskvoa karşı karşıya gelecek.


THY Euroleague'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmaların TSİ programı şöyle:



Yarın


20.30 Fenerbahçe Beko - Olympiakos


22.30 Maccabi FOX Tel Aviv - Panathinaikos


22.45 EA7 Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas


23.00 Real Madrid - Anadolu Efes



25 Ocak Cuma


20.00 BC Khimki Moskova - Bayern Münih


20.15 Darüşşafaka Tekfen - Saski Baskonia SAD


21.00 Buducnost Podgorica - Gran Canaria


23.00 FC Barcelona Lassa - CSKA Moskvoa

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.