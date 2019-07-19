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THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu

THY Euroleague’de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu.

THY Euroleague'de 2019-2020 sezonunun fikstürü belli oldu. İlk hafta Anadolu Efes, İstanbul'da Barcelona ile, Fenerbahçe ise deplasmanda Real Madrid ile mücadele edecek.


THY Euroleague'de 2019-2020 sezonu fikstür çekimi yapıldı. 18 takımlı iki devre usulüyle yapılacak organizasyonda Türkiye'den Anadolu Efes ile Fenerbahçe yer alacak. Normal sezon 3 Ekim'de oynanacak maçlarla başlayacak. Devre arasına 3 Ocak 2020'de girilirken, 10 Nisan 2020'de ise normal sezon tamamlanacak. Final-Four ise 22-24 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrindeki Lanxess Arena'da oynanacak.


Euroleague'de Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki ilk Türk derbisi heyecanları ise 12 Aralık'ta Ülker Etkinlik Spor Salonu'nda, 10 Nisan'da ise Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



18 takım mücadele edecek


Euroleague'de bu sezon; ALBA Berlin, Anadolu Efes, AX Armani Exchange Milano, Kızılyıldız, CSKA Moskova, Barcelona, Bayern Münih, Fenerbahçe, Khimki Moskova, KIROLBET Baskonia Vitoria-Gasteiz, LDLC ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia Basket, Zalgiris Kaunas ve Zenit St Petersburg takımları yarışacak.


THY Euroleague'de ilk haftanın programı şöyle:



Khimki Moskova - Maccabi FOX


Bayern Münih - AX Armani Exchange Olimpia Milano


LDLC ASVEL Villeurbanne - Olympiakos


Real Madrid - Fenerbahçe Beko


Zalgiris Kaunas - Baskonia Vitoria-Gasteiz


Anadolu Efes - Barcelona


ALBA Berlin - Zenit


Panathinaikos - Kızılyıldız


Valencia - CSKA Moskova

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